Атамбаев ушел с судебного заседания в знак протеста

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, обвиняемый по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, покинул зал суда в знак протеста против произвола следствия, сообщил адвокат бывшего главы республики Сергей Слесарев.

«Он покинул зал суда без разрешения судьи. Судебные приставы пытались его остановить, но он все равно вышел», – приводит его слова РИА «Новости».

Адвокат подчеркнул, что Атамбаев имеет полное право подобным образом выразить протест против судебного произвола.

Защитник уточнил, что председательствующий судья расценил действия Атамбаева как нарушение порядка проведения судебного процесса и вынес постановление о продолжении рассмотрения дела без его участия.

Защита попросила перенести суд и сообщила отвод судье. Оба ходатайства судья оставил без удовлетворения.

Перенести процесс на 14 января согласились только после того, как одному из подсудимых – Абдухалиму Раимжанову, стало плохо прямо в зале суда.

В середине декабря Атамбаева обвинили в убийстве сотрудника спецподразделения «Альфа» госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Селена Гомес украсила обложку февральского номера журнала WSJ Magazine и дала изданию откровенное интервью. Оно приурочено к выходу ее первого за последние четыре года сольного альбома под названием Rare — он увидит свет уже завтра, 10 января. Ранее Селена выпускала заглавную песню с пластинки — Lose You To Love Me, которая, по мнению поклонников, посвящена экс-бойфренду певицы […]