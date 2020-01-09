Китайская компания Ehang протестировала в США летающее беспилотное такси

Китайская компания Ehang впервые протестировала в США летающее беспилотное такси. Воздушный аппарат развивает скорость до 130 километров в час и рассчитан на транспортировку груза массой до 270 килограммов.

Ehang приступила к реализации ранней стадии разработки беспилотного летающего такси. Это означает, что массовое применение подобного транспорта пока не планируется. Стоит отметить, масса Ehang 216 составляет более 270 килограммов, а до проведения тестов в США на этом беспилотном транспорте совершили 2000 полётов в КНР. В Северной Каролине полагают, что в скором времени летающие такси перестанут казаться чем-то фантастическим, а займут место в списке привычных предметов. По словам американских экспертов, раньше «умные» телефоны тоже вызывали восторг у пользователей, а теперь выглядят обыденно.

К слову, китайская компания показала своё первое аэротакси Ehang 184 на выставке электроники CES 2016. Информация о стартовых испытаниях этого летательного аппарата появилась лишь спустя два года после названного события.

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