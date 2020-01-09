Свердловскому чиновнику грозит тюрьма за убийство животного

Постоянного представителя Свердловской области в Москве Александра Овчарова подозревают в незаконной охоте на территории Раменского района Московской области. Полицейские считают, что чиновник вместе со своим другом убили косулю на территории охотничьего хозяйства, сообщает Ura.ru.
С заявлением о браконьерстве к правоохранителям обратился лесничий. Егери поймали Овчарова и его знакомого Леонида Петухова во время охоты. Спустя некоторое время в хозяйстве была обнаружена туша косули. В настоящее время стражи порядка проводят проверку в отношении мужчин. Если их вина будет доказана, они могут отправиться в тюрьму на срок до двух лет.
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