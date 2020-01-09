Ирак и РФ возобновили переговоры по С-300

Багдад возобновил переговоры с Москвой о приобретении зенитных комплексов С-300 и ожидает противодействия со стороны Вашингтона в этом вопросе, сообщил глава комитета обороны и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида.

«Предполагалось, что этот вопрос должен был быть решен давно, несколько месяцев назад после атак на базы шиитского ополчения «аль-Хашд аш-Шааби» в Багдаде и других провинциях возникла необходимость в этом оружии и ответственная сторона возобновила переговоры по контракту на С-300», – сообщил Рида.

По его словам, на сделку получено разрешение высшего руководства Ирака. «Мы ожидаем противодействия со стороны США в этом вопросе», – добавил Рида, передает РИА «Новости».

В конце прошлого года также сообщалось, что интерес к приобретению у РФ ЗРК С-400 проявляют несколько стран Ближнего Востока. Добавим, что РФ уже поставила С-400 Турции, кроме того, эти комплексы размещены на территории Сирии.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, как РФ потеснит США в арабском мире с помощью С-400.





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