В Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента

09.01.2020, 14:57, Новости дня

В Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента. Об этом сообщает РИА «Новости».

Штурм начался около 13:00 мск. Митингующие выломали дверь и пытаются ворваться в здание.

Они также выбили окно около с дверью и пытаются через него проникнуть внутрь.

По подсчетам агентства, на площади собрались около 500 человек, включая силовиков.

Одним из инициаторов митинга стал Ахра Авидзба, ранее требовавший отставки министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.

Ранее Абхазский кассационный суд перенес на 9 января рассмотрение жалобы экс-кандидата в президенты Алхаса Квицинии на решение Верховного суда, который отказался признать недействительными итоги второго тура выборов. После этого оппозиционные партии «Амцахара» и «Единая Абхазия» призвали граждан выйти к зданию Верховного суда 9 января.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Около 44% россиян в возрасте от 4 лет посмотрели новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина, следует из данных компании Mediascope. Отмечается, что в городах с населением более 100 тыс. человек рейтинг новогоднего обращения президента составил 44%, если считать по всем населенным пунктам РФ – 43,7%, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании. Обращение Путина 31 […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика