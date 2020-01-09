В Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента. Об этом сообщает РИА «Новости».

Штурм начался около 13:00 мск. Митингующие выломали дверь и пытаются ворваться в здание.

Они также выбили окно около с дверью и пытаются через него проникнуть внутрь.

По подсчетам агентства, на площади собрались около 500 человек, включая силовиков.

Одним из инициаторов митинга стал Ахра Авидзба, ранее требовавший отставки министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.

Ранее Абхазский кассационный суд перенес на 9 января рассмотрение жалобы экс-кандидата в президенты Алхаса Квицинии на решение Верховного суда, который отказался признать недействительными итоги второго тура выборов. После этого оппозиционные партии «Амцахара» и «Единая Абхазия» призвали граждан выйти к зданию Верховного суда 9 января.

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