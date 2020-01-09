«Ключи Локков». Вышел трейлер сериала Netflix. Видео

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Видео: Netflix / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Около 44% россиян в возрасте от 4 лет посмотрели новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина, следует из данных компании Mediascope. Отмечается, что в городах с населением более 100 тыс. человек рейтинг новогоднего обращения президента составил 44%, если считать по всем населенным пунктам РФ – 43,7%, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании. Обращение Путина 31 […]
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