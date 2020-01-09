Украинский экс-игрок «Локомотива» устроил драку во время матча

Бывший полузащитник «Локомотива» украинский спортсмен Тарас Михалик устроил драку на турнире по футзалу, который прошел в украинском городе Луцк.

Михалик принимал участие в турнире «Рождественская коляда», он выступал за команду «Припять», передает РИА «Новости».

Тарас и его одноклубники играли в форме «Локомотива». В одном из матчей игроки совершили несколько грубых подкатов, после чего Михалик атаковал одного из соперников, в результате чего началась массовая драка.

После инцидента арбитр показал Михалику красную карточку.

Михалик играл за «Локомотив» с 2013 по 2019 годы. Летом прошлого года он подписал контракт с «Волынью».

В октябре 2019 года в VIP-ложе киевского стадиона произошла драка во время матча отборочного цикла Евро-2020, в котором встречались сборные Украины и Португалии.

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