Мнение: Избалованные и тупые

Младший сын погибшей Дианы Спенсер и наследника престола принца Чарльза неумный и рыжий Гарри отказался жить за счёт королевской семьи. В решении его поддержала, а может и вообще подбила на это, американская актрисочка сериала Меган Маркл.

Не будем представлять королевскую фамилию на официальных торжествах, решили ребята, а заодно сказали, что будут теперь зарабатывать на жизнь сами.



Фото: Соцсети

Королева Елизавета Георгиевна в ярости. Старший брат Гарри Уильям вместе с женой тоже в ярости. Принцу Чарльзу, как всегда впрочем, похрен — возможно он ещё даже не понял, что произошло.

Специально для него и для вас объясню.

Мало того, что Гарри умом не блещет, так ещё и взял в жёны американскую девку из проблемной семьи.

Папа ругается с мамой, мама — с дочерью, дочь — обижена на обоих родителей. Короче, самая обыкновенная быдло-семья.

Вполне естественно, что когда человек с таким родовым анамнезом попадает в семью мужа, она и там ищет, с кем бы посраться.

На бабушку Георгиевну болт забила, забыв, что та, как-никак — королева Британской империи. Старший братец мужа Уильям и его благочинная жёнушка только лишь раздражают своими замороженными манерами горячую Меган — с ними молодые немедленно пособачились. Тесть Чарльз, в глазах молодых — просто осёл.

Давай-ка, дорогой, порвём отношения с твоей семьёй, как я порвала со своей, решила Меган.

«Мы намерены отойти от деятельности «старших» членов королевской семьи и начать работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая полностью поддерживать Ее Величество королеву».

Рыжему Гарри, видимо, настолько нравится писечка жёнушки, что он долго думать не стал и заявил, что ничего ему от королевской семьи не нужно. Вот только — пара сотен чемоданов, одежда, брюлики. И колбаску с икоркой в дорогу. Всё собираем, пакуем и переезжаем в Америку.

Будем зарабатывать сами, ага.

«Дизайн кольца, подаренного Меган на помолвку, разработал сам принц Гарри. В центре композиции — огромный бриллиант из Ботсваны, два других бриллианта взяты из коллекции покойной матери Гарри — принцессы Дианы».

Всё сам, всё сам. И помолвочное кольцо — тоже сам. Из огромного бриллианта, спёртого их коллекции королевской семьи.

Вот вы знаете, Меган не пропадёт. Вынесет остатки мозга мужу, а сама даст продюсеру и снимется в сериале. А потом скажет — ты, ничтожество, всё сидишь ровно на жопе, а я зарабатываю. Дала, например, падкому на королевские титулы режиссёру, чтобы он взял меня в продолжение Росомахи.

Гарри же, по английской традиции, начнёт пить вискарь с непроницаемым лицом. И сопьётся.

Избалованные дети не понимают, что они — ничтожества. Без титула, без связей семьи, без финансов сами они ничего не смогут. А если и смогут, то только лишь благодаря тому, что им дано королевской семьёй.

Кому они были бы интересны, если бы Гарри родился в Алма-Ате в семье гастарбайтера из Бишкека? Какими бы, интересно, талантами он привлёк внимание к своей очень скромной персоне?

Хорошо гордо взбрыкнуть, назвать членов семьи козлами и помочиться на всех, гордо потряхивая членом, который держит жена. Вот только член Гарри — слишком маленький, чтобы им трясти на кого-то, даже если шальная жена говорит об обратном.

Согласны?

Источник: Лена Миро

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В рождественские праздники в Яремче Ивано-Франковской области прошел традиционный фестиваль Winter Romantik Fest, организатором которого является Romantik Spa Hotel. В этом году зимний отдых в Карпатах выбрали Арсен Мирзоян, Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Аурика Ротару, Наталия Бучинская, также телеведущие Людмила Барбир, Руслан Сеничкин, Оксана Соколова, Тимур Мирошниченко, Вячеслав Соломка и другие звезды, сообщили организаторы. Гости […]