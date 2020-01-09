Придумано название для «отставки» принца Гарри и Меган Маркл

Британские СМИ активно обсуждают решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от обязанностей членов королевской семьи. Так, таблоид The Sun назвал это началом «гражданской войны в королевской семье» и «Мегситом» – по аналогии с Brexit, выходом Британии из Евросоюза.
Также СМИ активно обсуждают, что герцоги Сассекские говорят о стремлении к финансовой независимости, но при этом не намерены отказываться от усадьбы Фрогмор хаус (недавний ремонт обошелся налогоплательщикам в 2,4 млн фунтов стерлингов) и охраны (650 тыс. фунтов стерлингов в год), пишет «Коммерсант».
В свою очередь, специалисты по британской монархии называют решение «беспрецедентным». По их словам, решение принца Гарри и его супруги, которые для многих являются символов обновленной, современной монархии, «выйти в отставку» свидетельствует о внутреннем кризисе всего института.
«Проблема в том, что они не работали на себя, они работали на семью. И делать объявления такого рода от себя лично, не посоветовавшись ни с кем, – это крайне странно и необычно для королевской семьи», – отметил королевский биограф Пенни Джуниор, слова которого приводит Би-би-си.
Напомним, британский принц Гарри и его супруга, американская актриса Меган Маркл, объявили о намерении сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи. При этом королева Елизавета II оказалась не в курсе их планов.
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