Юристы в Ираке потребовали у посольства США в Багдаде вернуть территорию

09.01.2020, 14:37, Новости дня

Юристы из Ирака подали иск против посольства США в Багдаде с требованием вернуть территорию в центре столицы площадью свыше 16 га, которую они считают незаконно присвоенной.

Три юриста подали на имя генпрокурора Ирака иск против посольства, в котором утверждают, что «посольство США незаконно присвоило территорию площадью порядка 16,38 гектара в важном районе столицы рядом с президентским дворцом под предлогом строительства посольства».

«Просим принять необходимые меры по возвращению этой территории, принадлежащей иракскому государству, и обеспечить финансовую компенсацию», – цитирует документ РИА «Новости».

Как считают юристы, эта территория является символически значимой для суверенитета Ирака, а диппредставительство США возвело на ней объекты, «предназначение которых не раскрывалось».

Отмечается, что посольство США в Багдаде является крупнейшим зданием среди дипмиссий в мире по площади. Оно превышает площадь здания ООН в Нью-Йорке в шесть раз, его сравнивают с Ватиканом.

Ранее сообщалось, что в районе посольства США в Багдаде упали несколько ракет.



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