Леонардо Ди Каприо спас человека во время отпуска в Карибском море

В конце декабря Леонардо Ди Каприо отдыхал на острове Сен-Барт вместе со своей девушкой, 22-летней моделью Камиллой Морроне. Но история чудесного спасения стала известна только сейчас — ею с репортерами Daily Mail поделились инсайдеры, знакомые с голливудским актером. В один из дней Леонардо вышел в открытое море на яхте и через некоторое время получил по радиосвязи сигнал от капитана другого судна. На другом конце провода сообщили, что у них пропал пассажир — 24-летний француз по имени Виктор. Мужчина перебрал с алкоголем и выпал за борт. Капитан сказал, что не знает, где тот находится и сколько времени провел в воде, так что шансы на спасение были ничтожно малы.

Но Леонардо не отказал в помощи, так как его судно было единственным находившимся поблизости. Актер, которого пару дней назад номинировали на британскую кинопремию BAFTA в номинации «Лучшая мужская роль», отправился на поиски утопающего и спустя несколько часов, уже в темноте, заметил человека в воде. Тот из последних сил подавал сигналы руками. Когда француза подняли на борт, оказалось, что он провел в воде 11 часов. На яхте актера его переодели и накормили, после чего доставили к берегу. Капитан судна, подавшего сигнал, позже рассказал The Sun, что не ожидал такого исхода. По его словам, шанс на спасение у парня был «один на миллиард». Кадр из фильма «Волк с Уолл-Стрит»

Позже, 5 января, впервые за 24 года победу на «Глобусе» одержал Брэд Питт — он получил приз за лучшую мужскую роль второго плана. В своей продолжительной речи актер поблагодарил всех: от соперников по номинации (Тома Хэнкса, Аль Пачино, Энтони Хопкинса и Джона Пеши) до режиссера Квентина Тарантино. Упомянул Питт и своего коллегу по фильму и друга Леонардо Ди Каприо, пошутив над трагической сценой из фильма «Титаник»:

Я бы поделился плотом.

И хотя герой Ди Каприо тогда утонул, сам он в реальной жизни не допустил подобного итога. Другие моменты, благодаря которым запомнилась церемония, мы собрали здесь.

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Сладкая парочка: Лео и Камила отметили Новый год на острове Сен-Барт в Карибском море @hello__ru #hello_ru #hello_russia

Публикация от HELLO! Russia (@hello__ru) 2 Янв 2020 в 12:00 PST

Напомним, впервые о романе Камиллы и Леонардо начали говорить в конце 2017 года. Влюбленные не комментирует свои отношения и не выходят вместе в свет, однако регулярно попадают в объективы папарацци во время совместных прогулок и отдыха. Но месяц назад модель прокомментировала их внушительную разницу в возрасте.

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