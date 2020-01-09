Директор Realme Сюй Ци заявил о выпуске 5G-смартфонов от 13 тысяч рублей в 2020 году

Исполнительный директор бренда Realme Сюй Ци на выставке электроники CES в США заявил о выпуске 5G-смартфонов от 13 тысяч рублей в 2020 году. По его словам, китайская компания откажется от производства мобильных устройств с поддержкой сетей четвёртого поколения.

Realme планирует выпускать 5G-смартфоны по цене на 70 американских долларов ниже, чем предлагает Xiaomi за подобную продукцию. Сюй Ци заявил на мероприятии в Лас-Вегасе, что китайский бренд ставит цель войти в список лучших компаний по выпуску мобильных устройств. Компанию Realme создали менее двух лет назад, но она уже занимает седьмую позицию по доле на рынке продаж гаджетов. На CES 2020 состоялась презентация смартфона Realme X50 5G. Он стал первым девайсом бренда, поддерживающим сети пятого поколения.

Компания Realme планирует наладить производство телевизоров, развивать устройства для интернета вещей и прослушивания музыки. Эту торговую марку создали для расширения присутствия Oppo на рынке мобильных устройств. Realme делает ставку на дизайн выпускаемых девайсов.

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