В Грузии расследуют использование советских рублей на горнолыжных подъемниках

Служба госбезопасности Грузии начала расследовать факт использования советских рублей на подъемниках на лыжные трассы в Бакуриани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Изучение началось после того, как в соцсетях появились сообщения о том, что за грузинские лари там покупают такие рубли, которые используют как жетоны при подъеме, информирует интернет-портал espersona.ge.
По «Хартии свободы», ранее принятой парламентом Грузии, символика тоталитарных режимов, включая коммунистический, в стране запрещена. По этой причине в Гори не восстанавливают памятник Сталину, демонтированный десять лет назад.
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