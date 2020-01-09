В Грузии расследуют использование советских рублей на горнолыжных подъемниках

Служба госбезопасности Грузии начала расследовать факт использования советских рублей на подъемниках на лыжные трассы в Бакуриани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Изучение началось после того, как в соцсетях появились сообщения о том, что за грузинские лари там покупают такие рубли, которые используют как жетоны при подъеме, информирует интернет-портал espersona.ge.

По «Хартии свободы», ранее принятой парламентом Грузии, символика тоталитарных режимов, включая коммунистический, в стране запрещена. По этой причине в Гори не восстанавливают памятник Сталину, демонтированный десять лет назад.





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