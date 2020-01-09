Ученые из Новосибирского Института систематики и экологии животных провели исследование и выяснили, что полевые мыши считают лучше приматов. Они способны точно, до единицы определять количество предметов.

Специалистам удалось выявить способность обычных полевых мышей определять разницу между количеством предметов. Так, грызуны из юга Западной Сибири могут считать лучше приматов. Арифметические способности у мышей развились благодаря рыжим муравьям, которые обитают в лесу. Как известно, насекомые активно курсируют множественными группами, создавая дороги. Стоит мыши пройти по такой оживленной «трассе», и ее могут покусать. Но если насекомых небольшое количество, грызун с легкостью съест мурашек. Поэтому они и научились считать количество препятствий на своем пути.

Ученые помещали мышей в закрытую емкость с двумя коробками, на которых было врезано разное количество геометрических фигур. Если подопытное существо выбирало коробку с правильным количеством фигур, открывалась шторка и внутри ждал грецкий орех. Но если животное выбирало неправильный вариант, его наказывали.

Такой опыт проводили три раза, после чего помещали мышей опять в емкость, но уже без вознаграждения. Подопытные ориентировались на зрительную память и выбирали нужную коробочку.

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