Появилось видео с места обстрела американской базы в Ираке

09.01.2020, 14:26, Новости дня

В Сети появилось видео последствий ракетного удара по американской базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака.

Кадры опубликованы в Instagram. На видео запечатлены разрушенные здания, на территории разбросано множество осколков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Molusco (@yosoymolusco) 8 Янв 2020 в 10:22 PST

Напомним, в среду ночью в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

В четверг постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что предложение Вашингтона о переговорах невозможно принять, так как американская сторона вводит санкции против Тегерана. При этом Тегеран заявлял, что завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Сети появилось видео последствий ракетного удара по американской базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака. Кадры опубликованы в Instagram. На видео запечатлены разрушенные здания, на территории разбросано множество осколков. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Molusco (@yosoymolusco) 8 Янв 2020 в 10:22 PST Напомним, в среду ночью в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран нанес удары по авиабазе […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика