Tesla стала самым дорогим автопроизводителем из США в истории

09.01.2020, 14:21, Разное

Компания Tesla стала самым дорогим автопроизводителем из США в истории, поскольку её рыночная стоимость возросла до 84,55 млрд долларов. За последние три месяца цена её акций увеличилась на 93%.
Изменения произошли на фоне слухов о поступлении электромобилей на рынки в КНР. Это привело к росту активности инвесторов, начавших вкладывать собственные финансовые средства в ценные бумаги американской компании. В результате стоимость Tesla увеличилась, причём она обошла даже Ford Motor Company, ставшую в 1999 году самым дорогим автопроизводителем. На торгах за одну акцию компании инженера и предпринимателя Илона Маска теперь предлагают более 470 долларов.

Стоит отметить, по сравнению с 2010 годом стоимость ценных бумаг Tesla увеличилась в 27 раз. Американская компания занимается выпуском электромобилей и разработкой решений для хранения энергии. По мнению экспертов в области автомобилестроения, в будущем спрос на такие машины возрастёт из-за необходимости улучшения экологической ситуации на планете.



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Последнее: Компания Tesla стала самым дорогим автопроизводителем из США в истории, поскольку её рыночная стоимость возросла до 84,55 млрд долларов. За последние три месяца цена её акций увеличилась на 93%. Изменения произошли на фоне слухов о поступлении электромобилей на рынки в КНР. Это привело к росту активности инвесторов, начавших вкладывать собственные финансовые средства в ценные бумаги […]

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