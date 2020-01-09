Этери Колесник рассказала, когда нужно срочно идти к кардиологу

Кардиолог Этери Колесник пояснила о случаях, требующих немедленного обращения за помощью к медикам. Проблемы сердца и сосудов настолько распространены и серьезны, что их часто сравнивают с эпидемиологической угрозой для человечества.

Каждый пятый житель планеты сталкивается с повышением артериального давления. Игнорируя симптомы или занимаясь самолечением, человек рискует развитием таких опасных для жизни состояний, как острая сердечная недостаточность или же нарушение мозгового кровообращения. Предотвратить инфаркт и инсульт можно только своевременным посещением врача и выполнением его рекомендаций. Ощущать боль в области груди могут не только пожилые люди, поэтому следует обращать внимание на такие жалобы даже от маленького ребенка. Важно только после установления специалистом истинной причины возникновения боли приступать к лечению. Нарушение сердечного ритма, слишком учащенный или слабый пульс, головокружение, обморок — любые из этих состояний требуют тщательного обследования и визита к кардиологу.

Появление чувства нехватки воздуха при физической нагрузке – признак сердечной недостаточности, хотя одышка наблюдается и при заболеваниях верхних дыхательных путей. Отечность конечностей вызывается также многими причинами, но самодиагноз в любом случае необходимо исключить. Только медицинское обследование поможет установить, вызвана ли она сердечной недостаточностью или же таким образом организм реагирует на прием некоторых лекарств. После определения высокого уровня холестерина или сахара в крови риск проблем сердечно-сосудистого характера чрезвычайно возрастает, напоминает кардиолог.

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