Власти Ирана: разбившийся украинский лайнер пытался вернуться в аэропорт Тегерана

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительные результаты расследования крушения под Тегераном украинского лайнера. Согласно этим данным, самолет «Международных авиалиний Украины» пытался вернуться в аэропорт из-за технической проблемы, говорится в отчете иранских специалистов.

При этом, согласно предварительным результатам, пилот самолета не сообщал о каких-либо неисправностях после вылета. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде отметил, что по свидетельствам очевидцев лайнер загорелся еще в воздухе, а найденные бортовые самописцы получили значительные повреждения в результате крушения. Ранее в Иране решили не передавать их для расшифровки компании Boeing.

В министерстве транспортного сообщения Ирана назвали причиной крушения самолета возгорание двигателя. Официальный представитель ведомства также опроверг сообщения о возможном попадании в лайнер баллистической ракеты в ходе атаки на американские базы в Ираке.

Накануне самолет Boeing 737 упал сразу после вылета из аэропорта Тегерана. По данным иранских властей, крушение произошло из-за возгорания двигателя. Спасти никого из находившихся на борту 176 человек не удалось, поскольку самолет долгое время не могли потушить. Обломки самолета разнесло в радиусе нескольких километров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Над всем Ираном закрытое небо. Кто и когда должен был запретить полеты гражданской авиации в зоне напряженности на Ближнем Востоке

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. Полеты там приостановили авиакомпании Франции, Германии и ОАЭ. Также запрет на полеты гражданских самолетов в регионе запретили власти США после ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке.

Источник: Новая газета

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Кардиолог Этери Колесник пояснила о случаях, требующих немедленного обращения за помощью к медикам. Проблемы сердца и сосудов настолько распространены и серьезны, что их часто сравнивают с эпидемиологической угрозой для человечества. Каждый пятый житель планеты сталкивается с повышением артериального давления. Игнорируя симптомы или занимаясь самолечением, человек рискует развитием таких опасных для жизни состояний, как острая сердечная […]