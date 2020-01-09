Власти Ирана: разбившийся украинский лайнер пытался вернуться в аэропорт Тегерана

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительные результаты расследования крушения под Тегераном украинского лайнера. Согласно этим данным, самолет «Международных авиалиний Украины» пытался вернуться в аэропорт из-за технической проблемы, говорится в отчете иранских специалистов.
При этом, согласно предварительным результатам, пилот самолета не сообщал о каких-либо неисправностях после вылета. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде отметил, что по свидетельствам очевидцев лайнер загорелся еще в воздухе, а найденные бортовые самописцы получили значительные повреждения в результате крушения. Ранее в Иране решили не передавать их для расшифровки компании Boeing.
В министерстве транспортного сообщения Ирана назвали причиной крушения самолета возгорание двигателя. Официальный представитель ведомства также опроверг сообщения о возможном попадании в лайнер баллистической ракеты в ходе атаки на американские базы в Ираке.
Накануне самолет Boeing 737 упал сразу после вылета из аэропорта Тегерана. По данным иранских властей, крушение произошло из-за возгорания двигателя. Спасти никого из находившихся на борту 176 человек не удалось, поскольку самолет долгое время не могли потушить. Обломки самолета разнесло в радиусе нескольких километров.
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Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. Полеты там приостановили авиакомпании Франции, Германии и ОАЭ. Также запрет на полеты гражданских самолетов в регионе запретили власти США после ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке.
Источник: Новая газета
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