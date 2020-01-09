Maruv обнародовала бэкстейдж и кадры концерта в Москве

Украинская певица Maruv, которая ездит с концертами в РФ, обнародовала бэкстейдж-видео и кадры своего концерта в Москве, который состоялся 8 декабря 2019 года в клубе Adrenaline Stadium.
Ролик был опубликован 8 января 2020 года.
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Певица Maruv стала победительницей украинского нацотбора на «Евровидение 2019». Второе место заняла группа Freedom-jazz, третье – Kazka.
25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на «Евровидение 2019» в Израиль.
Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но «не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на «Евровидении» в промо-акции политиков».
26 февраля от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz, 27 февраля – Kazka.
27 февраля в НОТУ заявили, что не будут отправлять представителя от Украины на «Евровидение 2019».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Украинская певица Maruv, которая ездит с концертами в РФ, обнародовала бэкстейдж-видео и кадры своего концерта в Москве, который состоялся 8 декабря 2019 года в клубе Adrenaline Stadium. Ролик был опубликован 8 января 2020 года. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial) 7 Янв 2020 в 11:58 PST Певица Maruv стала победительницей украинского нацотбора на «Евровидение 2019». […]
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