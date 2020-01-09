Неизвестные ранили сотрудницу Бориспольского горсовета стрелой из арбалета

Неизвестные ранили стрелой из арбалета 59-летнюю жительницу Борисполя Киевской области, сообщает 9 января пресс-служба областной полиции.
«Возвращаясь домой, женщина у подъезда дома услышала звук, похожий на выстрел, и почувствовала резкую боль в руке. Потом увидела у себя стрелу с металлическим наконечником. Полицию и медиков вызвали неравнодушные свидетели», – сказано в сообщении.
По предварительным данным, неизвестные совершили выстрел из арбалета.
Женщину госпитализировали с ранением запястья левой руки.
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок сообщил в Facebook, что пострадавшая – сотрудница управления образования Борисполя Нина Ковадло. По его словам, стрела «пробила ладонь руки насквозь и врезалась в автомобиль».
Всі запитуєте хто постраждала від стрільби з арбалету, та чи потрібна допомога, вияснили — це наш працівник управління…
Posted by Ярослав Годунок on Kolmapäev, 8. jaanuar 2020
По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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