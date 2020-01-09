Мнение: Арабы и курды теперь знают, что значит настоящая бомбежка

Ничто не ново под луной — и под бомбовыми люками авиации Свободного мира.

"Во многих отношениях сегодняшняя воздушная война против Ирака — порождение политики англичан, цеплявшихся за свою колонию 80 лет назад… В Ираке началось массовое восстание, которое удалось подавить только месяцами бомбардировок по площадям, включая применение горчичного газа. В разгар этого подавления и Черчилль и Тренчард не жалели похвал действиям Королевских Воздушных Сил (КВС).

Английский историк Дэвид Омисси, автор книги «Воздушные силы и колониальная власть: Королевские Воздушные Силы в 1919-1939 годы», сообщает: «В первую неделю июля шли яростные бои у Самавы и Румайты на Евфрате, но, как заявил Черчилль правительству 7 июля: «наша атака была успешной… Врага эффективно разбомбили и расстреляли из пулеметов, при взаимодействии авиации и наземных сил».

Один из командиров КВС Дж.Э.Чемье в приказе выразился без экивоков: «Атака бомбами и пулеметным огнем должна быть безжалостной и неослабевающей и продолжаться день и ночь, против домов, жителей, посевов и скота».

Артур Харрис (по прозвищу «Бомбардировщик») молодой командир эскадрильи КВС отрапортовал после возвращения с задания в 1924 году: «Арабы и курды теперь знают, что значит настоящая бомбежка, какие жертвы и разрушения. Они знают, что через 45 минут большая деревня будет стерта с лица земли и треть жителей убита».

КВС послали отчет в парламент, описывающий меры, принятые пилотами для избежания жертв среди мирного населения. Воздушная война менее жестока, чем остальные виды военного контроля, сказано там. Вывод гласит: «главная цель – подчинить при минимальных разрушениях и людских потерях».

Но летчики знали правду. По крайней мере один из офицеров подал в отставку. Лайонел Чарлтон послал письмо с протестом в 1923 году и вышел в отставку из-за того, что он считал «политикой запугивания с помощью бомб», после посещения местной больницы, полной раненых гражданских.

Метод, впервые опробованный в Ираке, применялся на всем Ближнем Востоке. Омисси пишет: «Королевские Воздушные Силы выполняли полицейские задачи в двадцатые годы, в основном по поддержанию власти в арабских королевствах Трансиордании и Ираке, но самолеты также помогали подавлять население в других колониях Великобритании.

Подобные применявшимся в Ираке схемы были задействованы в подмандатной Палестине в 1922 году и в йеменском протекторате Аден через шесть лет. Бомбардировщики неоднократно посылались против восставших в Египте, племен Палестины, пастухов Южного Судана и кочевников внутренних районов Сомали".

Генри Майклз. "Как англичане бомбили Ирак в двадцатые годы".

Андрей Манчук

https://www.facebook.com/andriy.manchuk/posts/3157186127643975 — цинк

Источник: Colonel Cassad

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