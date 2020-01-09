В Китае представили роскошный седан Hongqi H9

Китайская компания FAW представил новый седан Hongqi H9, который сможет составить конкуренцию роскошному Mercedes S-класса.

Автомобиль получил более дорогой вид, отличающийся от ранее представленных экземпляров бренда. Кроме того, в салоне применили дорогую кожу, а также деревянные вставки, придающие богатый вид интерьеру седана. На руле установлены сенсорные кнопки мультимедийной системы.

Указывается, что новая модель получила 2-литровый бензиновый мотор на 252 л.с. мощности. Также в продаже появится усовершенствованная модификация, которая имеет 272-сильный двигатель. Приобрести новый роскошный седан Hongqi H9 в Китае станет возможным нынешним летом, но точные сроки пока не объявлены.

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Последнее: Китайская компания FAW представил новый седан Hongqi H9, который сможет составить конкуренцию роскошному Mercedes S-класса. Автомобиль получил более дорогой вид, отличающийся от ранее представленных экземпляров бренда. Кроме того, в салоне применили дорогую кожу, а также деревянные вставки, придающие богатый вид интерьеру седана. На руле установлены сенсорные кнопки мультимедийной системы. Указывается, что новая модель получила 2-литровый […]