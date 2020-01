«Это объявление войны»: родные в бешенстве от поступка принца Гарри и Меган Маркл

Говорят, Букингемский дворец стоит на ушах после официального обращения принца Гарри и его супруги Меган Маркл. «Их заявление ни с кем не было согласовано. Оно нарушает весь протокол. Это объявление войны семье. Королева очень расстроена. Принц Уэльский и герцог Кембриджский пылают от ярости. Придворные не могут в это поверить. Так много вопросов без ответов, но они просто поднялись и сделали это, не думая ни о ком другом», – рассказал репортерам человек из близкого окружения британской королевской семьи.

По некоторым данным, несмотря на дерзкое заявление, ни Гарри, ни Меган Маркл не намерены отказаться от титулов. Более того, они даже хотят оставить за собой некоторые преимущества, которыми пользуются члены королевской семьи.

В ближайшем будущем пара планирует жить на две страны, стараясь проводить равное количество времени как в Великобритании, так и в Канаде, где Меган Маркл чувствует себя комфортно. Супруги сообщили, что у них много планов. Например, они намерены открыть новую благотворительную организацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 7 Янв 2020 в 9:57 PST

В Сети бурно обсуждают выходку Гарри и Меган. Поклонники убеждены, что пара была вынуждена совершить такой поступок, поскольку Маркл буквально затравили, особенно в сравнении с Кейт Миддлтон, супругой принца Уильяма. Дескать, Меган не так себя ведет, не так одевается, не то говорит. Отдельный пункт – происхождение Маркл.

По слухам, последней каплей стало то, что Елизавета II не позвала внука с женой на фотосессию, во время которой велась работа над ее новым портретом. Якобы это послужило подтверждением того, что с Гарри и Меган никто не считается. «С их точки зрения, с этого момента не было смысла торчать во дворце», – цитирует источник The Sun.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Говорят, Букингемский дворец стоит на ушах после официального обращения принца Гарри и его супруги Меган Маркл. «Их заявление ни с кем не было согласовано. Оно нарушает весь протокол. Это объявление войны семье. Королева очень расстроена. Принц Уэльский и герцог Кембриджский пылают от ярости. Придворные не могут в это поверить. Так много вопросов без ответов, но […]