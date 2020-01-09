Названы самые популярные имена рожденных в 2019 году

По данным Единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС), самыми популярными именами для новорожденных мальчиков в 2019 году в РФ стали Артем, Александр, Михаил и Иван, а для девочек – София, Виктория, Анна, Мария и Алиса, информирует ФНС.

Наиболее редкими мужскими именами оказались Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир, а женскими – Милорада, Феоктиста, Златослава, Капитолина, Сентябрина, Матрена и Дива, передает «Интерфакс».

Напомним, в октябре 2019 года в мэрии Москвы сообщили, что самым популярным именем новорожденных мальчиков в столице стало имя Александр, среди женских наиболее популярным стало имя София.





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