Недополученный доход от запуска «Турецкого потока» составит $450 млн в год– Макогон

Украина недополучит около $450 млн доходов в 2020 году из-за запуска газопровода «Турецкий поток», сообщил на брифинге 9 января глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон, передает корреспондент «ГОРДОН».

«Это нельзя назвать убытками, это недополученный доход. Мы их оцениваем порядка $450 млн в год… Мы не теряем ничего, мы просто не заработаем эти деньги. Как мы будем компенсировать? Мы будем искать новые рынки. Как я уже сказал, мощности этого газопровода [на южном направлении] мы планируем и уже предлагаем другим поставщикам, и если появится ресурс газа в этом регионе, который будет экономически целесообразным импортировать в Украину, то, пожалуйста, поставщики смогут использовать нашу ГТС, и мы сможем получить дополнительный доход», – сказал Макогон.

8 января в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край РФ с Турцией и странами Южной Европы.

Морской газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток. Первая предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. В ноябре 2018 года «Газпром» завершил строительство морской части газопровода.

В 2016 году тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что «Турецкий поток» нужен России, чтобы «обойти Украину и создать газовый хаб на территории Турции, который не будет подпадать под европейские правила».

Президент США Дональд Трамп 20 декабря 2019 года подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток – 2».

По словам главы НАК «Нафтогаз України» Андрея Коболева, в 2020 году Украина потеряет транзит 15 млрд м³ газа, который будут перекачивать по газопроводу «Турецкий поток».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Украина недополучит около $450 млн доходов в 2020 году из-за запуска газопровода «Турецкий поток», сообщил на брифинге 9 января глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон, передает корреспондент «ГОРДОН». «Это нельзя назвать убытками, это недополученный доход. Мы их оцениваем порядка $450 млн в год… Мы не теряем ничего, мы просто не заработаем эти деньги. […]