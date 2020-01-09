Мнение: Россия богаче Чехии, «бедная» Белоруссия и несбывшийся прогноз ЦРУ

1. Если посчитать ВВП России на человека нормально, не «в долларах», а в товарах, то мы уверенно находимся на среднем для Восточной Европы уровне. Если же брать для расчёта ППС индекс Биг Мака, то мы уже обгоняем ряд государств центральной Европы — таких, к примеру, как Чехия, где зарплаты восточноевропейские, а цены — центральноевропейские:

https://zen.yandex.ru/media/statistica/kak-vygliadit-reiting-vvp-stran-evropy-esli-pps-raschitan-po-indeksu-big-maka-5de9253c34808223c3a5de61

Вот что мы видим:

Россия — 30,3 тысячи долларов;

Польша — 27,8 тысячи долларов;

Словения — 27,4 тысячи долларов;

Румыния — 25,9 тысячи долларов;

Венгрия — 25,4 тысячи долларов;

Португалия — 24,7 тысячи долларов;

Чехия — 23,3 тысячи долларов;

Эстония — 22,8 тысячи долларов;

Грециия — 21,7 тысячи долларов;

Словакия — 20,4 тысячи долларов;

Литва — 19,7 тысячи долларов;

Латвия — 18,3 тысячи долларов.

Таким образом, средняя бигмакоёмкость российской экономики в пересчёте на душу населения заметно больше, чем в государствах Прибалтики, а также выше, чем во всех странах бывшего соцблока, Греции и Португалии. И это несмотря на дотации ЕС, на якобы более продвинутое европейское регулирование, и так далее.

2. В комментариях всё ещё встречаются наивные души, которые верят данным банка Credit Suisse о низком уровне подушевого богатства в России. Согласно оценкам швейцарских экономистов среднее личное богатство (банковские счета, накопления и недвижимость) в пересчёте на одного россиянина составляет лишь $20 000:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/lichnoe-bogatstvo-jitelei-evropy-i-rossii-zametnoe-neravenstvo-5db6faa4028d6800b14f85b2

При этом с 2012 года данный показатель для России вырос в отчётах Credit Suisse в полтора раза, хотя наша экономика после 2014 года выросла незначительно. Фактически, это означает, что эксперты банка просто признали свою ошибку и произвели дооценку богатства россиян. Однако в полной мере цифры для России они так и не исправили.

Подробное изложение истории ошибок Credit Suisse вы можете прочесть здесь, банк тщетно пытается оценить наше богатство уже довольно давно:

https://ruxpert.ru/Global_Wealth_Report_от_банка_Credit_Suisse

Абсурдность и неполнота этих данных ещё более очевидна по удивительному показателю Белоруссии – всего 1500 долларов на человека, в 13 раз ниже, чем даже явно заниженное значение для России. Белорусы, конечно, не так богаты, как россияне, но разница на порядок – это уж слишком.

3. К вопросу о том, чего добилась Россия при Путине. Иван Данилов напоминает, что негативные предсказания американских экспертов о судьбе нашей страны, сделанные в 2000 году, не сбылись ни в прогнозном 2015 году, ни спустя 5 лет:

https://ria.ru/20191230/1562996236.html

Стоит отметить, что у заокеанского экспертного сообщества после прихода к власти Владимира Путина началась полоса неудач в плане прогнозирования будущего России. Вряд ли это можно считать совпадением. Достаточно вспомнить прогноз, который составила элита американской науки о мире в целом и о России в частности в 2000 году. Примерно 20 лет назад Национальный совет по разведке, структура, координирующая деятельность всех американских спецслужб, решил составить прогноз того, как будет выглядеть мир в 2015 году. Для работы над этим макропрогнозом были привлечены лучшие ученые США из самых разных сфер научной деятельности, а также эксперты ЦРУ, американских военных вузов, британские специалисты по вооружениям, экономисты и дипломаты. Составленный в результате многочисленных дискуссий доклад был потом опубликован и широко разошелся в западном инфополе.

В прогнозе лучших американских экспертов на 2015 год Россия выглядела довольно неприглядно. Предполагалось, что население нашей страны сократится до 130-135 миллионов человек. Ожидалось, что Россия будет угасающей и слабеющей страной, у которой останется только один инструмент влияния на мировую повестку — вето в Совете Безопасности ООН. Нашей стране предсказывалась полная геополитическая импотенция и неспособность «навязывать свою волю» даже ближайшим соседям по постсоветскому пространству. Попытки как-то интегрироваться в мировую экономику и финансовые рынки, согласно этому прогнозу, были обречены на провал. О россиянах американские прогнозисты тоже не хотели сказать ничего хорошего. Россиянам были предсказаны «алкоголизм, болезни сердца, наркотики и ухудшение системы здравоохранения». В качестве «вишенки на торте» этого прогноза можно упомянуть предсказание, что в России к 2015 году будут обширные территории с радиационным загрязнением из-за того, что наша страна не сможет обслуживать собственные АЭС и другую инфраструктуру.

Давайте посмотрим на результаты, дав составителям прогноза фору в дополнительные пять лет (то есть сравнив его с 2020-м, а не с 2015 годом). Россиян — более 146 миллионов. По данным МВФ, российский ВВП по паритету покупательной способности (который в отличие от номинального ВВП в долларовом эквиваленте более-менее объективно отражает именно размер экономики в мегаваттах, тоннах и калориях, то есть делает адекватную поправку на разницу цен) почти сравнялся с ВВП Германии и обогнал показатели Франции или Великобритании.

«Росатом» — гордость нашей страны, а российские специалисты строят АЭС едва ли не по всему миру.

Продолжительность жизни увеличилась с 65 лет в 2000-м до 72,7 в 2017 году.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, потребление алкоголя на душу населения в России снизилось на 43 процента с 2003 по 2016 год.

Источник: Место для дискуссий

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