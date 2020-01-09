Скабеева побила скандалиста-Соловьева

В 2019 году жители нашей страны из всего разнообразия форматов телевизионных программ выбирали для себя общественно-политические ток-шоу, в частности на телеканале «Россия 1». Самыми востребованными стали «60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым» и «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Как сообщает издание Lenta, именно эти телепередачи в будни смотрело большинство россиян. Впрочем, несмотря на одну тему вещания в рамках ток-шоу, первое место занял вечерний выпуск «60 минут». С чем это связано – неясно, однако, возможно, свою роль здесь играет время трансляции программы в эфире. Затем идет «Вечер», а замыкает тройку дневная версия программы Скабеевой и Попова.
Стоит заметить, что нередко на шоу Соловьева случаются конфликты и скандалы. Как-то раз телеведущему даже пришлось разнимать двух политиков у себя в студии. Мужчины не пришли к единому мнению и пытались переспорить друг-друга, а когда все аргументы были исчерпаны, в ход пошли кулаки. К счастью, Владимир сумел утихомирить гостей.
Сотрудники «России 1» подчеркнули, что среди новостных проектов телеканал максимально приблизился к «Первому» по обхвату аудитории, опередив на статистическую погрешность в 0,1 процента. Программа «Вести» в 20 часов набрала 13,6 процента среднегодовой доли, а программа «Время» в 21:00 – 13,5 процентов телезрителей. «Вести недели» с Дмитрием Киселевым замкнули тройку, набрав 13,4 процента.
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