ГИБДД назвала процент оформляющих аварии через европротокол водителей

За 11 месяцев 2019 года более 50% российских водителей оформили ДТП без участия инспекторов ГИБДД, сообщила пресс-служба ведомства.
«Статистика за этот период показывает, что доля водителей, оформивших ДТП с применением европротокола (то есть без вызова сотрудников полиции), в целом по РФ составила 52,6%», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
В ГИБДД со ссылкой на данные страховщиков уточнили, что количество водителей, обратившихся с заявлением о выплате в рамках прямого возмещения убытков при оформлении ДТП по европротоколу в РФ по итогам января-ноября 2019 года выросло на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
За 11 месяцев 2019 года зафиксировано 752,3 тыс. обращений потерпевших, оформивших европротокол. За аналогичный период 2018 года этот показатель равнялся 623,4 тыс. человек.
Напомним, в сентябре в правительстве утвердили новые правила оформления аварий, благодаря которым автовладельцы сами смогут оформить ДТП по европротоколу со смартфона.
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