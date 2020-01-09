Бросившуюся под «Сапсан» с ребенком россиянку отправили на лечение

Суд отправил прыгнувшую под «Сапсан» жительницу Твери с ребенком на принудительное лечение, пишут СМИ.
В Пролетарском райсуде Твери рассматривалось дело обвиняемой в покушении на убийство малолетнего, пишет TvTver.ru.
В июне 2019 года подозреваемая на перроне железнодорожного вокзала в Твери упала на пути с малолетним ребенком на руках. В этот момент к перрону подходил «Сапсан». Машинисты смогли остановить поезд, и трагедии удалось избежать.
Мальчик остался жив, но женщину доставили в больницу. Правоохранительные органы предположили, что падение под поезд было не случайным, по их версии, женщина намеренно бросилась под «Сапсан».
В суде фигурантке назначили принудительные меры медицинского характера, информирует издание.
В 2016 году в Тосненском районе Ленинградской области поезд «Сапсан» насмерть сбил пожилую женщину.
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