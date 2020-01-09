К 2022 году финские ученые запустят производство еды из воздуха и электричества

09.01.2020, 14:04, Разное

К 2022 году финские учёные планируют запустить свою собственную технологию по производству еды из воздуха и электричества. Благодаря особым бактериям эксперты получают насыщенный белками и углеводами порошок.
Всего один килограмм получаемого порошка сможет обеспечить суточной нормой белков и углеводов от 7 до 10 человек. Технология производства экологически чиста, а в основе лежат специальные почвенные бактерии. Они питаются водородом, который им в больших количествах поставляют из воды. Устройство способно при помощи электричества отделить молекулы водорода. Учёные отметили, что в случае использования солнечных панелей в качестве альтернативы обычным аккумуляторам или генераторам выброс парниковых газов сводится практически к нулю.

Получаемый протеиновый порошок из такого взаимодействия уже оценили учёные и провели анализ. Он на 50-60% состоит из белка и в нём присутствует 5-10% жиров и 20-25% углеводов. При этом в случае массового производства вещество будет в 10 раз дешевле животных белков.



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Последнее: К 2022 году финские учёные планируют запустить свою собственную технологию по производству еды из воздуха и электричества. Благодаря особым бактериям эксперты получают насыщенный белками и углеводами порошок. Всего один килограмм получаемого порошка сможет обеспечить суточной нормой белков и углеводов от 7 до 10 человек. Технология производства экологически чиста, а в основе лежат специальные почвенные бактерии. […]

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