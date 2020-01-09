Лiга.net — посла Польши призвали не критиковать баннер с Бандерой — это внутреннее дело Украины

Украинский МИД вызвал посла Польши из-за его критических высказываний касательно вывешивания Киевской городской администрацией баннера со Степаном Бандерой. Как пишет «Лiга», в украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что внимание польского дипломата было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии о внутренних вопросах украинской политики.



Reuters

В МИД Украины вызвали польского посла Бартоша Цихоцкого в связи с его заявлением, осуждающим вывешивание Киевской городской администрацией баннера со Степаном Бандерой. Как передаёт «Лiга», об этом информирует пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что во время беседы и в контексте обсуждения факта совместного заявления послов Польши и Израиля от 2 января внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии о внутренних вопросах украинской политики.

Было отмечено, что в ходе контактов на высшем уровне Украина и Польша договорились о развитии диалога по историческим вопросам на экспертном уровне, что потребует дополнительных усилий, в том числе дипломатических, в направлении обеспечения конструктивного сотрудничества специалистов в области исторической памяти.

Как напоминает издание, 2 января польский и израильский послы Бартош Цихоцкий и Джоэль Лион осудили вывешивание Киевской городской государственной администрацией баннера с изображением Степана Бандеры в честь празднования 111-й годовщины со дня его рождения. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте посольства Польши.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В 2019 году жители нашей страны из всего разнообразия форматов телевизионных программ выбирали для себя общественно-политические ток-шоу, в частности на телеканале «Россия 1». Самыми востребованными стали «60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым» и «Вечер с Владимиром Соловьевым». Как сообщает издание Lenta, именно эти телепередачи в будни смотрело большинство россиян. Впрочем, несмотря на одну […]