Мнение: «Царь горяч». Реакция иностранцев на фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

Какой советский фильм ассоциируется у российского зрителя с новогодними праздниками, ну, кроме Иронии Судьбы? Однозначно, это бессмертная комедия Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию". Сам фильм неразрывно связан с ощущением праздника, песни выучены наизусть и огромное количество фраз уже стали крылатыми. Интересно, как иностранцы воспринимают этот шедевр кинематографа? ru_open собрал самые интересные реакции англоязычного зрителя.

Большинству иностранцев фильм понравился. Хоть в английских субтитрах многое и потерялось, пользователи оценили необычность задумки, качественную актерскую игру и запоминающиеся саундтреки.

Sanjay Tumati: Космические исследования, военное дело, наука, искусство, технологи, театр, литература, юмор, духовность, спорт, математика — есть хоть что-нибудь, что русские не умеют? Такая талантливая нация. Черт, я сгораю от зависти.

Freddy Chale: Замечательный, смешной и добрый юмор. Спасибо!

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Потрясающе, просто потрясающе! У меня нет слов.

Pinklama R: Эта русская версия "Назад в будущее" намного лучше американской. Безумно смешно и оригинально, фильм полностью соответствует заявленному жанру: научно-фантастическая комедия

Lilly P: Классика советской комедии. Абсолютная психоделика, но я смеялась в голос.

Chris: Легендарный саундтрек, гениально и в то же время очень просто, хотя некоторые шутки я так и не понял, потому что не знаю русского. Царь горяч…Наталья Селезнёва — настоящая легенда…шедевр

CharmingPotato: Я смеялся как ненормальный над этим фильмом. Прекрасная операторская работа, саундтрек, монтаж. Кот просто отлично сыграл.



Но, конечно, нашлись и те, кто фильм раскритиковал, сочтя его глупым фарсом, предназначенным для необразованного и ограниченного зрителя.

Joshua F: Держитесь подальше от русских фильмов 1970х.

Andrew P: 99% вероятность, что англоговорящая аудитория никогда не увидит этот фильм, и слава богу. С этими мультяшными саундтреками и фарсом, переигрыванием, раздражающими идиотскими персонажами и банальнейшей концовкой а-ля "все это было сном", этот фильм как скрип ногтей по меловой доске.

Donald L: Фильм начинается как абсолютно сюрреалистичная возня зарубежных комедий 70х. Чем-то напомнило мне "Итальянского Человека-паука", но ей богу, посмотрите лучше его. Этот фильм быстро стал таким же занудным и тупым, как я представлял себе русскую жизнь в то время. Была пара забавных моментов, особенно в завязке, но в целом неудачная попытка придумать что-нибудь крутое. Не смотрите.

melinda2001:Совершенно непонятно, как этот фильм мог получить рейтинг 8,5. Ну, раз никто не потрудился написать отрицательный отзыв, этим займусь я.Я знаю, меня предупреждали, что это что-то вроде русского Бенни Хилла, и это оказалось правдой. Очень глупо, нелепо и так занудно. Сюжет и актерская игра ужасны. Там есть даже жалкие попытки сделать фильм музыкальным! Возможно, русским этот фильм нравится за какие-то культурные отсылки, которые я не понимаю, в остальных случаях этот фильм может понравится только шестилетним детям. Если у вас нет какой-то очень веской причины для просмотра этого фильма, советую избегать его.

Источник: Открытая Россия

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