Египетские военные испытали вертолеты Ка-52 на «Мистралях»

09.01.2020, 13:58, Новости дня

Минобороны Египта продемонстрировало ранее закупленные в РФ вертолеты Ка-52 на летной палубе одного из десантных вертолетоносных кораблей-доков (ДВКД) типа «Мистраль» в ходе недавно проведенных учений ВМС этой страны.

В ходе учений на летной палубе ДВКД среди прочих вертолетов находились два Ка-52, которые затем совершили взлет и посадку, передает ТАСС.

Напомним, в августе 2019 года глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский заявил, что в этом году Египет получит 15 российских вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Всего предполагается поставка 46 вертолетов.



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