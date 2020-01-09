Ребенок застрелил отца из ружья под Саратовом

В поселке Ивантеевка (Саратовская область) пятилетний мальчик случайно выстрелил в отца, мужчина умер на месте.
Инцидент, о котором сообщается в четверг, произошел 3 января. По предварительным данным, погибший владел несколькими ружьями, передает агентство «Версия-Саратов».
Мужчина передал одно ружье своему знакомому, так как якобы не мог вовремя продлить разрешение на хранение из-за административных правонарушений.
Трагедия произошла в тот момент, когда погибшему вернули ружье, и он решил убрать его в ящик. Малыш захотел помочь отцу и решил подать оружие, однако при передаче случайно нажал на курок.
Пуля попала мужчине в шею, раненный скоропостижно скончался. По данному факту правоохранительными органами организована проверка.
Напомним, в декабре ребенок застрелил сестру во время игры с ружьем в Приморье.
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