Скандалы: Любимая игрушка Романа Абрамовича

Российский олигарх вложил в «Челси» в сезоне 2018-2019 247 млн фунтов стерлингов, хотя не появлялся на его матчах уже дольше двух лет

Обнародованные накануне новые данные о делах лондонского клуба свидетельствует о том, что «Челси» по-прежнему приходится полагаться на финансирование со стороны российского предпринимателя, чтобы и дальше оставаться в лидерах Английской премьер-лиги. В своей отчетности за финансовый год, завершившийся 30 июня 2019 года клуб, сообщил об убытке до выплаты налогов в 96 млн фунтов ($126 млн) против прибыли в 60 млн фунтов ($78 млн) годом ранее.

Доходы и расходы

Несмотря на то, что выручка увеличилась с 448 млн фунтов ($588 млн) до 452 млн фунтов ($593 млн), доход клуба от продажи билетов уменьшился на 7,3 млн фунтов ($10 млн), а прибыль от трансляций сократилась на 3,9 млн фунтов стерлингов ($5 млн). В самом «Челси» падение доходов объясняют прохождением только в Лигу Европы без попадания в Лигу чемпионов, святую святых европейского футбола.

И хотя в последнее время клуб существовал в условиях запрета на трансферы игроков, нематериальные активы «Челси» (телеправа, бренд и игроки) составляют 482 млн фунтов ($632 млн). Эта оценка, прежде всего, результат приобретений таких игроков, как американец Кристиан Пулишич из дортмундской «Боруссии» и бразилец Жоржиньо из неаполитанского «Наполи».

До 347 млн фунтов ($455 млн) выросли и текущие обязательства клуба. Другим клубам (и прочим организациям) «Челси» теперь должен 228 млн фунтов ($299 млн), что выше показателей прошлого года на 200 млн фунтов ($262 млн).

Кроме того, «Челси» объявил, во сколько обошлось клубу расторжение контракта с бывшим главным тренером Антонио Конте — в 26,6 млн фунтов стерлингов ($35 млн). По утверждению руководства «Челси», в эту сумму вошли «расходы, связанные с управлением спортивной командой и оплатой работы тренерского состава, а также сопряженные юридические издержки».

Сейчас Конте — главный тренер миланского «Интера». В «Челси» он пришел в 2016 году и проработал в клубе два года. При нем лондонский клуб одержал победу в Премьер-лиге и получил Кубок Англии по футболу. Конте уволили, когда «Челси» не попал в Лигу Чемпионов, заняв лишь пятое место в Английской премьер-лиге.

Сколько стоит «Челси»?

В последний год многие британские издания пестрили заголовками о планах Абрамовича F 10 продать «Челси». Прошлым летом наиболее вероятным покупателем называли британского миллиардера Джима Рэдклиффа, однако сделка так и не состоялась.

В прошлом месяце Wall Street Journal сообщил, что американский финансист Тодд Боли, один из владельцев бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс», хотел купить «Челси», но Абрамович отклонил его предложение.

Киран Магуайр, аналитик в области финансовой отчетности в футболе из Ливерпульского университета, утверждает, что сейчас отношения между российским бизнесменом и клубом можно охарактеризовать как «странные». Как считает Магуайр, из обнародованных данных понятно, что «сам клуб не приносит достаточного дохода», который удовлетворял потребность в новых игроках.

«Абрамович разлюбил Лондон из-за каких-то серьезных разногласий с Борисом Джонсоном, в итоге он принял гражданство Израиля и матчи клуба теперь не посещает, однако в части финансирования «Челси» Абрамович поддерживает клуб как никогда активно», — продолжает эксперт.

На вопрос о том, почему же «Челси» по-прежнему находится в поисках нового владельца, Магуайр отвечает, что никто не хочет быть «тем крайним, кто заплатит 3 млрд фунтов (вероятно, имеется в виду оценка, которой предположительно придерживается Абрамович, — прим.) по первому требованию». Магуайр поясняет, что оценка рыночной стоимости клуба в 3 млрд фунтов ($3,94 млрд) подкрепляется новостями прошлого ноября об инвестициях на сумму в 389 млн фунтов стерлингов ($510 млн) от инвестиционной фирмы Silver Lake из США, которые увеличили оценку City Football Group, родительской компании клуба «Манчестер Сити», до отметки 3,73 млрд фунтов стерлингов ($4,8 млрд).

Такая оценка «Манчестер-Сити» ведет к пересмотру стоимости всех клубов, говорит Магуайр. «Я полагаю, что в Премьер-лиге клубы ищут больше денег. Но [три миллиарда] ― это огромная сумма для инвестиции, которая в результате даже не окупится», — считает эксперт.

Гражданин Израиля

Свое состояние в $12,4 млрд Абрамович заработал в постсоветский период на перекупке стали, никеля и природного газа. В мае 2018 года, после задержек с продлением британской инвесторской визы и на фоне напряженных отношений между официальным Лондоном и Кремлем, бизнесмен получил гражданство Израиля.

Дэвид Доукинс

Перевод Антона Бундина

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