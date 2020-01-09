Суд признал незаконными постройки для будущей свалки на Шиесе

Арбитражный суд Архангельской области обязал снести постройки, возведенные на станции Шиес по инициативе инвестора будущего мусорного полигона — ООО «Технопарк». Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на своего корреспондента.
Суд признал постройки «Технопарка» самостроем и обязал снести их в течение месяца. Издание отмечает, что если застройщик выполнит решение суда, это приведет к полной остановке строительства свалки на Шиесе.
Решение принято по иску администрации муниципального образования «Урдомское» к ГБУ Москвы «Автомобильные дороги» и ООО «Технопарк».
О противостоянии в Шиесе читайте в материале Елены Соловьевой «Стрелять никто не хочет, но людей могут довести». Как в Архангельской области сражаются против московского мусора.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Постоянного представителя Свердловской области в Москве Александра Овчарова подозревают в незаконной охоте на территории Раменского района Московской области. Полицейские считают, что чиновник вместе со своим другом убили косулю на территории охотничьего хозяйства, сообщает Ura.ru. С заявлением о браконьерстве к правоохранителям обратился лесничий. Егери поймали Овчарова и его знакомого Леонида Петухова во время охоты. Спустя некоторое […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Последние полгода»: засидевшемуся во власти Лукашенко назвали крайний срок / 9 января
- СКР РФ (Часть 1) / 13 декабря
- Кейт Миддлтон рассказала, как принц Уильям пытался завоевать ее сердце / 16 декабря
- Константин Хабенский о любви, детях, «Оскаре» и самом неудачном спектакле / 26 ноября
- Мнение: Обмененные сотрудники спецподразделения «Беркут» / 5 января
- Мнение: Что надо сделать, чтобы никогда не вернуться в СССР? Не хотите? Это очень просто! / 30 декабря
- Станислав Садальский о Людмиле Максаковой: «У неё на газеты «падучесть» / 21 декабря
- В Санкт-Петербурге отмечавшие новогодние праздники родители трое суток не замечали пропажу дочери / 7 января