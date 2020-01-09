Суд признал незаконными постройки для будущей свалки на Шиесе

09.01.2020, 13:57, Новости дня

Арбитражный суд Архангельской области обязал снести постройки, возведенные на станции Шиес по инициативе инвестора будущего мусорного полигона — ООО «Технопарк». Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на своего корреспондента.

Суд признал постройки «Технопарка» самостроем и обязал снести их в течение месяца. Издание отмечает, что если застройщик выполнит решение суда, это приведет к полной остановке строительства свалки на Шиесе.

Решение принято по иску администрации муниципального образования «Урдомское» к ГБУ Москвы «Автомобильные дороги» и ООО «Технопарк».

О противостоянии в Шиесе читайте в материале Елены Соловьевой «Стрелять никто не хочет, но людей могут довести». Как в Архангельской области сражаются против московского мусора.

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Постоянного представителя Свердловской области в Москве Александра Овчарова подозревают в незаконной охоте на территории Раменского района Московской области. Полицейские считают, что чиновник вместе со своим другом убили косулю на территории охотничьего хозяйства, сообщает Ura.ru. С заявлением о браконьерстве к правоохранителям обратился лесничий. Егери поймали Овчарова и его знакомого Леонида Петухова во время охоты. Спустя некоторое […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика