Суд признал незаконными постройки для будущей свалки на Шиесе

Арбитражный суд Архангельской области обязал снести постройки, возведенные на станции Шиес по инициативе инвестора будущего мусорного полигона — ООО «Технопарк». Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на своего корреспондента.

Суд признал постройки «Технопарка» самостроем и обязал снести их в течение месяца. Издание отмечает, что если застройщик выполнит решение суда, это приведет к полной остановке строительства свалки на Шиесе.

Решение принято по иску администрации муниципального образования «Урдомское» к ГБУ Москвы «Автомобильные дороги» и ООО «Технопарк».

О противостоянии в Шиесе читайте в материале Елены Соловьевой «Стрелять никто не хочет, но людей могут довести». Как в Архангельской области сражаются против московского мусора.

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