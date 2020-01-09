Суд прекратил дело против музыканта Вадима Елисеева за песню «Убить президента»

Второй Западный окружной военный суд закрыл рассмотрение уголовного дела против музыканта Вячеслава Елисеева за песню «Убить президента». Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Елисеева задержали в октябре 2018 года с тремя свертками с амфетамином, гашишем и марихуаной. Всего около 50 грамм наркотических веществ. Музыкант заявил, что купил наркотики для личного употребления. Елисеева приговорили к трём годам заключения за хранение наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ). В следственном изоляторе против него также возбудили дело об оправдании терроризма из-за вышеупомянутой песни.

По версии следствия, песня «Убить президента» и клип на нее призывают к осуществлению террористической деятельности.

По словам адвоката обвиняемого, текст песни представляет собой нереализуемую литературную гиперболу.

Дело прекратили из-за истечения сроков исковой давности. Адвокат обвиняемого Ильнур Шарапов заявил, что такое решение устроило его клиента.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Постоянного представителя Свердловской области в Москве Александра Овчарова подозревают в незаконной охоте на территории Раменского района Московской области. Полицейские считают, что чиновник вместе со своим другом убили косулю на территории охотничьего хозяйства, сообщает Ura.ru. С заявлением о браконьерстве к правоохранителям обратился лесничий. Егери поймали Овчарова и его знакомого Леонида Петухова во время охоты. Спустя некоторое […]