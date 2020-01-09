Суд прекратил дело против музыканта Вадима Елисеева за песню «Убить президента»

09.01.2020, 13:57, Новости дня

Второй Западный окружной военный суд закрыл рассмотрение уголовного дела против музыканта Вячеслава Елисеева за песню «Убить президента». Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Елисеева задержали в октябре 2018 года с тремя свертками с амфетамином, гашишем и марихуаной. Всего около 50 грамм наркотических веществ. Музыкант заявил, что купил наркотики для личного употребления. Елисеева приговорили к трём годам заключения за хранение наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ). В следственном изоляторе против него также возбудили дело об оправдании терроризма из-за вышеупомянутой песни.

По версии следствия, песня «Убить президента» и клип на нее призывают к осуществлению террористической деятельности.

По словам адвоката обвиняемого, текст песни представляет собой нереализуемую литературную гиперболу.

Дело прекратили из-за истечения сроков исковой давности. Адвокат обвиняемого Ильнур Шарапов заявил, что такое решение устроило его клиента.



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