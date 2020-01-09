Мнение: Иран-США: за 12 часов они прошли путь от ненависти к почти любви

09.01.2020, 13:56, Разное

Не думал, что меня что-то может поразить в сегодняшней политике. Оказывается, может. Просто поразительно, как быстро все может меняться в отношениях Ирана и США. Еще вчера стороны грозили стереть друг друга в порошок, а сегодня для настоящего хэппиэнда истории иранского кризиса не хватает только голливудского сценариста. Хотя, думаю, за этим дело не станет.

Текстовая версия: https://ukraineworld.info/ru/m…

Источник: Конт



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