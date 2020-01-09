Мнение: «Не ожидал, что попаду в ад»: устроивший расстрел солдат написал письмо

В Сети появилось письмо срочника Рамиля Шамсутдинова, открывшего огонь по своим сослуживцам в воинской части в Забайкалье.
В послании, написанным от руки, солдат, который в настоящее время находится под арестом, попросил прощения у родных погибших.
Рамиль Шамсутдинов: «Я сожалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода. Терпеть и дальше над собой издевательства я не мог».
В своем письме солдат уверяет, что хотел связать жизнь с армией, но столкнулся с «адской» дедовщиной в воинской части, где проходил службу.
Рамиль Шамсутдинов: «Я не скрывался от армии, хотел защищать родину, после службы хотел связать свою жизнь с армией. Не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Видимо, сработал инстинкт самосохранения».
https://www.ntv.ru/novosti/227…
Источник: Конт
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