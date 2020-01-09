Мнение: Русофобия небратьев, как шанс для России

Президент России назвал развал СССР геополитической катастрофой. Мне бы, оказавшемуся, среди прочих, за пределами исторической Родины, правильно было бы безоговорочно согласиться, да вот только комплексный анализ последствий этого происшествия заставляет поставить после цитаты большое, толстое ОДНАКО:

Так получилось, что начиная с 1953 года, хрущёвским руководством в СССР последовательно и неуклонно реализовывалась догма «а-ля Бжезинский» о мироустройстве за счёт России, против России и на обломках России. Первым делом были свёрнуты грандиозные проекты по преобразованию природы, в результате которой исторические территории России должны были стать образцово-показательными ареалами сельского хозяйства, обеспечивая продуктовую безопасность всей страны и являясь примером для подражания не только для других республик, но и для стран за рубежом.

Точно также были свёрнуты многочисленные программы по освоению Сибири и Крайнего Севера. Одна трансполярная магистраль чего стоит. А как бы они пригодилась она сейчас, при новом броске в Арктику! И главное — все эти проекты развивали территорию самой России, что, очевидно, в планы нового руководства СССР после 1953 не входило от слова «совсем». Планы были другие — ресурсы, предназначенные для развития исконно российских территорий, а также все остальные ресурсы, до которых получилось дотянуться, массово стали уходить куда угодно, только не в РСФСР. Поднимали Казахстан, Прибалтику, весь СЭВ, немереные средства уходили на африканских и арабских туземцев, одним словом, куда угодно, только не в Россию. Наоборот, из среднерусских деревень выкачивались люди, деньги, материально-технические ресурсы, оставляя после себя то, что мы наблюдаем сегодня — руины и запустение.

Небратья на халяву подсели быстро и конкретно. Одновременно с ростом халявы за счет России, росло и национальное самосознание советских окраин, медленно, но верно превращаясь в чувство национального превосходства. Небратские кадры Украины, Прибалтики, Азии стабильно получали преимущества при получении образования в самых престижных ВУЗах, преимущества при занятии руководящих постов, первоочередное снабжение дефицитом и закрытие глаз на откровенно националистические выходки.

Развал СССР, как возможность для России сбросить ярмо помощи

С воцарением Горбачева I-го со всех небратских советских окраин, как по команде, зазвучали заунывные стоны о несчастных прибалтах, украинцах, кавказцах, вынужденных, оказывается, круглосуточно кормить прожорливую Россию. О том, как они хорошо жили бы, если бы не гадская Москва, я тогда услышал практически от всех, рвущихся в самостоятельную жизнь, националов. Ни один латыш сейчас предпочитает не вспоминать про то, как они орали в лицо, что за 2 года завалят беконом Европу, и не делают это только потому, что Центр не разрешает…

И вот в 1991м Центр разрешил. И тут на авансцену вышел большой такой, качественный и многосторонний ОБЛОМС…. Оказывается, «кормильцы» России на поверку оказались примитивными нахлебниками, качественно умеющими только жрать и гадить, и ни на что более приниципиально не способными. Бросившиеся в объятия англосаксов, небратья с удивлением узнали, что их единственным товаром, востребованным у «цивилизованного мира» является русофобия, а во всём остальном они несостоятельны и несамостоятельны во всех смыслах этого слова. А центре ОБЛОМА (на мове — Зрады) оказался до сих пор не признаваемый факт — без российских ресурсов, дотаций и субсидий советские окраины обречены на угасание и забвение.

Укры дольше всего удерживались у русской «сиськи» пользуясь всеми возможными благами паразита, начиная с халявных углеводородов и заканчивая различными административными льготами — таможенными и миграционными. Халява — очень тяжёлый наркотик, и ломка, которую мы сейчас наблюдаем вна Украине — неизбежный результат неимоверно долгого и незаслуженного питания лучшими кусками со стола «клятых москалей». То же самое творится в Прибалтике, где за воплями о российской угрозе маячит привычная тень инфантила, требующего позолотить ручку. А единственный экспортный товар — русофобия, оказывается, хреново монтируется со льготами, субсидиями и инвестициями, которые небратья привыкли получать из России. Очень медленно, но Россия таки меняет привычку кормить с руки тех, кто в эту руку плюёт, да ещё и пытается укусить(

Русофобия небратьев — шанс для России прекратить кормить нахлебников

Причем не только прекратить кормить чужие, а заняться, наконец своими собственными неустроенными провинциями. Потому что их процветание и комфорт — это не просто важный, это единственный способ выживания России, как независимой страны. Российские провинции ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ жить лучше, богаче, комфортнее, чем живут бывшие советские окраины. Только в этом случае сама Россия будет притягательна — в первую очередь для молодёжи, и только тогда медленно, очень медленно, но обязательно русофобские элиты сменятся в этих недостранах на русофильские.

Развал СССР и русофобия окраин создала условия для такого разворота, и надо честно признать, не будь этого развала и не будь этой русофобии — Россия до сих пор везла бы на себе воз присосавшихся к ней паразитов, которые, как любые паразиты, никогда не будут любить свою жертву, ибо она для них — корм, а какое уважение может быть по отношению к корму?

Более того — сами небратья, ломанувшиеся в объятия к англосаксам, оказались в непривычной для себя роли корма. Нет, их самих тоже кормят, но не всех и не всегда, а исключительно ведомых на убой и исключительно перед тем как вульгарно использовать. Делают, правда, англосаксы это филигранно. Корм теперь гордится тем, что он корм и даже согласен приплачивать за попадание на обеденный стол к хозяевам. В Прибалтике, например, идеально организован вывоз холопов в метрополию за счет самих холопов. Прибалтийские небратья в своём верноподданичестве переплюнули негров, которых вывозили с исторической Родины всё же насильно и за счёт рабовладельца.

Использовать яму, выкопанную «нашими западными партнёрами», как окоп

Одновременно с постепенно отваливающимися от российской халявы небратьями, неустанно льют воду на мельницу российской экономики «наши западные партнёры». Желания у них, конечно, прямо противополжные. «Разорвать в клочья» или хотя бы нагадить. Но получается, что любое ограничение и любая проблема, заставляет неповотливую российскую бюрократию поднимать задницу и решать эту проблема за счет имеющихся в наличии местных ресурсов. Это тоже шанс. И «наши западные партнеры» делают всё, чтобы Россия его использоваала, старательно перекрывая любые способы избежать импортозамещения.

Одним словом, «наши западные партнёры» и небратья, в едином порыве проклинающие СССР, радущиеся его развалу и проклинающие Россию, сами того не желая, предоставляют России цивилизационные шансы. Использовать оба — избавиться от нахлебников — русофобов и одновременно — избавиться от импортозависимости, и есть та достойная задача, решив которую, нашему поколению не стыдно будет уйти на пенсию. Хорошо, если получится. Надо бы, чтобы получилось.

А окраинные территории никуда не денутся. Когда освобождённые от российской халявы и англосаксонских подачек окраинные народы полностью растеряют индустриальные кадры и технологические навыки, возвратившись в своё первоначальное агросостояние, а плотность населения будет соответствовать Арктике, пустыри можно будет и заново заселить, если будет на то желание, но уже совсем на других условиях… Меня лично вдохновляет Калининград, где несмотря на все пертурбации 90х и оторванность от Большой Земли, никогда не поднимался вопрос об отделении от России — наверно этот весьма положительный опыт следует учесть на будущее….

Источник: Конт

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