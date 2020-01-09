«Лохотронщик»: россияне проклинают Пореченкова после бессовестного обмана

В первый день нового, 2020 года, состоялся розыгрыш рекордной

суммы – миллиарда рублей. Победитель лотереи определился сразу, им оказался

некий житель Подмосковья. Имя счастливчика еще не назвали, получать выигрыш

небывалой величины он пока не торопится.

Почти сразу после проведения лотереи в Сети заговорили о

том, что победителя в реальности не существует, как в принципе и обещанного миллиарда.

Якобы выигрышный билет не был выпущен в продажу, его сделали после розыгрыша.

Участвующих в лотерее сплетни о том, что игра была начесной,

расстроили. Обманутые россияне обрушились с критикой на организаторов «Новогоднего

миллиарда» и актера Михаила Пореченкова. Артист стал лицом проекта, снявшись в рекламном ролике лотереи.

Народ, взбешенный слухами о махинациях, «завалил» соцсети звезды сериала «Полярный» гневными комментариями и проклятиями. Михаила Пореченкова

назвали пособником аферистов, оболванивших всю страну.

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Публикация от Михаил Пореченков (@porechenkov_official_page) 27 Окт 2019 в 10:59 PDT

«Я раньше вас уважал 👍а

вы чмом стали! Не ужели вы не знали что людей обманываете? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», «Чмо вонючее!

Лохотронщик», «Михаила раньше уважали как актера человека, но после реклам

лотерей розыгрыша миллиарда , йогуртов Веры такому человеку нет», «задолбал с

рекламой миллиарда！проплаченный,растерял всякое

уважение к себе», «Рекламирует аферистов», «За рекламу русское лото!!! Никакой

прищур не спасет!!!» – писали обыватели актеру сериала «Полярный» Михаилу

Пореченкову.

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