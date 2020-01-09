«Лохотронщик»: россияне проклинают Пореченкова после бессовестного обмана

09.01.2020, 13:51, Разное

В первый день нового, 2020 года, состоялся розыгрыш рекордной
суммы – миллиарда рублей. Победитель лотереи определился сразу, им оказался
некий житель Подмосковья. Имя счастливчика еще не назвали, получать выигрыш
небывалой величины он пока не торопится.

 Почти сразу после проведения лотереи в Сети заговорили о
том, что победителя в реальности не существует, как в принципе и обещанного миллиарда.
Якобы выигрышный билет не был выпущен в продажу, его сделали после розыгрыша.

Участвующих в лотерее сплетни о том, что игра была начесной,
расстроили. Обманутые россияне обрушились с критикой на организаторов «Новогоднего
миллиарда» и актера Михаила Пореченкова. Артист стал лицом проекта, снявшись в рекламном ролике лотереи.

Народ, взбешенный слухами о махинациях, «завалил» соцсети звезды сериала «Полярный» гневными комментариями и проклятиями. Михаила Пореченкова
назвали пособником аферистов, оболванивших всю страну. 

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Публикация от Михаил Пореченков (@porechenkov_official_page) 27 Окт 2019 в 10:59 PDT

 «Я раньше вас уважал 👍а
вы чмом стали! Не ужели вы не знали что людей обманываете? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», «Чмо вонючее!
Лохотронщик», «Михаила раньше уважали как актера человека, но после реклам
лотерей розыгрыша миллиарда , йогуртов Веры такому человеку нет», «задолбал с
рекламой миллиарда！проплаченный,растерял всякое
уважение к себе», «Рекламирует аферистов», «За рекламу русское лото!!! Никакой
прищур не спасет!!!» – писали обыватели актеру сериала «Полярный» Михаилу
Пореченкову. 



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Последнее: видео Видео: Netflix / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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