«Лохотронщик»: россияне проклинают Пореченкова после бессовестного обмана

В первый день нового, 2020 года, состоялся розыгрыш рекордной
суммы – миллиарда рублей. Победитель лотереи определился сразу, им оказался
некий житель Подмосковья. Имя счастливчика еще не назвали, получать выигрыш
небывалой величины он пока не торопится.
Почти сразу после проведения лотереи в Сети заговорили о
том, что победителя в реальности не существует, как в принципе и обещанного миллиарда.
Якобы выигрышный билет не был выпущен в продажу, его сделали после розыгрыша.
Участвующих в лотерее сплетни о том, что игра была начесной,
расстроили. Обманутые россияне обрушились с критикой на организаторов «Новогоднего
миллиарда» и актера Михаила Пореченкова. Артист стал лицом проекта, снявшись в рекламном ролике лотереи.
Народ, взбешенный слухами о махинациях, «завалил» соцсети звезды сериала «Полярный» гневными комментариями и проклятиями. Михаила Пореченкова
назвали пособником аферистов, оболванивших всю страну.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
«Я раньше вас уважал 👍а
вы чмом стали! Не ужели вы не знали что людей обманываете? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», «Чмо вонючее!
Лохотронщик», «Михаила раньше уважали как актера человека, но после реклам
лотерей розыгрыша миллиарда , йогуртов Веры такому человеку нет», «задолбал с
рекламой миллиарда！проплаченный,растерял всякое
уважение к себе», «Рекламирует аферистов», «За рекламу русское лото!!! Никакой
прищур не спасет!!!» – писали обыватели актеру сериала «Полярный» Михаилу
Пореченкову.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: видео Видео: Netflix / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Украинские самолеты впервые за 20 лет смогли дозаправить в воздухе / 8 декабря
- Ставить законопроект о рынке земли на голосование без рассмотрения всех 5 тыс. правок – грубейшее нарушение регламента – нардеп Лабазюк / 18 декабря
- Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке «Тур де Ски» / 31 декабря
- Для создания качественных дорог в Украине нужно 5 трлн грн за 10 лет – BRDO / 20 декабря
- Зеленский подписал закон о госбюджете, в Раду внесли законопроект о невозвращении национализированных банков. Главное за день / 11 декабря
- Выплаты обманутым дольщикам освободили от НДФЛ / 15 декабря
- Минкульт Украины планирует сконцентрировать средства на финансирование кинопроектов в Госкино / 3 декабря
- Турчак рассказал, как прошел год для «Единой России» / 26 декабря