Двигатель для ПАК ДА решили испытать на Ил-76

Двигатель для новейшего стратегического бомбардировщика ПАК ДА испытают на военно-транспортном самолете Ил-76, сообщил информированный источник.
«Летающая лаборатория на базе Ил-76 будет доработана для проведения летных испытаний двигателя перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА)», – сообщил источник «Интерфакс».
Он добавил, что сейчас заключен контракт стоимостью более 900 млн рублей на восстановление летной годности транспортника Ил-76, разработку конструкторской документации и проведение наземных отработок двигателя в составе летной лаборатории.
«Согласно контракту, наземные отработки двигателя ПАК ДА на самолете Ил-76 начнутся в конце 2020 года, а завершатся к концу 2021 года. После этого можно будет приступать к полетам», – сказал источник.
Напомним, в октябре 2018 года ПАО «Кузнецов», занимающееся изготовлением авиадвигателей, разместило на сайте госзакупок тендеры на опытно-конструкторские работы по двигателю для перспективного авиационному комплексу дальней авиации (ПАК ДА).
В числе требований – работоспособность агрегатов системы топливопитания и гидромеханической системы регулирования при околонулевых и отрицательных перегрузках до 2,7 g, при температуре от минус 60 до плюс 50 градусов.
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