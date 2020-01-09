Ди Каприо спас человека в Карибском море

09.01.2020, 13:51, Новости дня

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо спас жизнь человеку, упавшему с круизного лайнера, пишут СМИ.

В конце декабря Ди Каприо отдыхал вместе с друзьями на яхте рядом с островом Саба в Карибском море, передает 360 со ссылкой на The Sun.

Компания увидела человека за бортом. Им оказался 24-летний француз, член экипажа яхты Club Med. Он много выпил и выпал за борт у Сен-Мартена. Судно отправило экстренное сообщение, а Ди Каприо согласился помочь с поиском пропавшего мужчины.

Сообщается, что француз провел за бортом в общей сложности 11 часов. Как именно ему удалось продержаться столько времени в открытой воде, не раскрывается.

Пострадавшего вытащили из воды, накормили, дали одежду и передали береговой охране.

Ранее Ди Каприо признался, что его «тошнит», когда актеры жалуются на их тяжелую работу.



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Последнее: видео Видео: Netflix / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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