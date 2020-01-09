Автоновости: Марка Ravon собирается выпустить «убийцу» автомобилей Lada

Компания Ravon из Узбекистана собирается обновить модельный ряд, который пополнится недорогим, но современным седаном. Он должен получить полный набор необходимых опций, свежий дизайн и невысокий ценник — на уровне «Лады».

Топ-менеджер узбекского предприятия "Узавтосаноат" Шухрат Мирсамуков анонсировал выход новой бюджетной модели Ravon, которая могла бы стать одним из бестселлеров своего сегмента в России и других странах СНГ. Об этом сообщает местный портал Podrobno.uz.

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С заявленной ориентировочной ценой в 650 тысяч — 1 млн рублей новинка должна попасть на рыночное поле, где сейчас "рулят" Lada Vesta, Kia Rio и Hyundai Solaris. Предположительно, речь идет о новом седане Chevrolet Onix.

"Наш новый автомобиль, который будет стоить в промежутке от 10 до 15 тысяч долларов, сможет переломить ситуацию. Мы надеемся и верим в это, так как эта продукция абсолютно новая и даже если сравнить с конкурентами по дизайну и техническим характеристикам, она их гораздо превышает", — поясняет г-н Мирсамуков.

По его словам, ключевые игроки рынка РФ — Lada и корейские автобренды — смогли захватить лидерство благодаря внедрению новых опций вроде современных мультимедийных систем, круиз-контроля, климат-контроля и так далее при демократичном ценнике. Судя по всему, бренд Ravon со своей моделью будет придерживаться такой же стратегии.

Формально подробности о новом "лоукостере" не раскрываются. Известно лишь, что проект будет реализовываться "вместе с зарубежным партнером" — очевидно, Chevrolet. Как уже было сказано ранее, есть предположение, что бюджетным бестселлером может стать новый седан Chevrolet Onix, который изначально адресован Южной Америке и Китаю. Эта модель должна прийти на смену устаревшим Ravon Gentra и R4 (Cobalt).



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