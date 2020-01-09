Гаджеты: Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 с оригинальным экраном на крышке



Компания ASUS в рамках выставки CES 2020 продемонстрировала множество новинок, среди которых можно выделить необычный игровой ноутбук ROG Zephyrus G14 получивший самый современный процессор новой серии AMD Ryzen 4000, видеокарту NVIDIA RTX и оригинальное дизайнерское дополнение в виде второго экрана на внешней стороне крышки.

Дополнительные экраны становятся одним из последних трендов у многих разработчиков, стремящихся расширить функциональные возможности носимых устройств. Инженеры компании ASUS создали собственное оригинальное решение, установив на внешней стороне крышки ноутбука треугольный экран AniMe Matrix сформированный из 1215 миниатюрных светодиодов, способных принимать один из 256 уровней яркости. Пользователь сможет выводить на наружную сторону ноутбука различную информацию, анимационные картинки, данные о времени. Кроме того дополнительный экран можно превратить в светомузыкальную панель.



Основной монитор ноутбука оснащен 14 дюймовой IPS матрицей (Full HD), частота обновления которой 120 Гц. Существует модификация с монитором QHD и обновлением 60 Гц. Система открывания в ноутбуке, оснащена фирменной системой приподнимающей корпус над поверхностью стола, что обеспечивает дополнительный зазор для более эффективного отвода тепла.



Флагманская комплектация ROG Zephyrus G14 предусматривает установку новейшего процессора серии AMD Ryzen 4000 H, с TDP 45 Вт и графический процессор NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 ГБ памяти GDDR6. Ноутбук оснащается 16 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 МГц и твердотельным накопителем SSD объемом 1 ТБ.



Аккумуляторная батарея обеспечивает 10,5 часов непрерывной автономной работы. Масса устройства 1,6 кг, а толщина корпуса -17,6 мм. Безопасность обеспечивается дактилоскопическим сканером, интегрированным в кнопку включения. Акустическая система имеет два динамика по 2,3 Вт, два твитера по 0,7 Вт и поддерживает технологию объемного звучания Dolby Atmos. Клавиатура снабжается системой подсветки, а величина хода клавиш — 1,7 мм.

В апреле начнется продажа ноутбука ROG Zephyrus G14 снаряжённого экранами AniMe Matrix, а в базовой комплектации устройство станет доступно к покупке уже в середине марта.

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