Украина и Россия смогут вернуться к вопросу хранения российского газа в украинских подземных хранилищах – «Оператор газотранспортной системы Украины»

Украинская и российская стороны, возможно, со временем смогут вернуться к вопросу хранения Россией газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ), заявил на брифинге 9 января глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон, передает корреспондент «ГОРДОН».

«Надеюсь, что в связи с прогрессом в отношениях с «Газпромом», возможно, мы вернемся и к вопросу сотрудничества в области хранения газа в наших ПХГ. То есть, однозначно коммерческий интерес у «Газпрома» к этим мощностям есть, нужно, соответственно, их тоже предлагать. У нас конкурентный тариф, у нас уже понятные условия работы. Я думаю, что если все политические составляющие убрать, то можно начинать и в этом направлении тоже», – сказал Макогон.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.

Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали новый пятилетний контракт на транзит газа с 1 января 2020 года. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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