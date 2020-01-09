В Хабаровском крае погиб контрактник. Родные говорят, что он был убит

В городе Бикин Хабаровского края погиб военнослужащий контрактник – его тело 6 января нашли на железнодорожных путях.

Местное издание Om1.ru ссылается на группу во «ВКонтакте» «Типичная полиция».

По мнению родственников, солдат был убит. Им не выдают его тело, также они не могут дозвониться до военной части.

Сибирь.Реалии со ссылкой на местные СМИ пишут, что погибший проходил службу в воинской части, где несколько лет назад произошла череда смертей солдат.

В 2003 году там трагически погиб военный. На его теле родные обнаружили следы от побоев и отсутствие внутренних органов. В 2010 году погиб призывник из Омска.

Омские СМИ писали, что всего в Бикине погибли, как минимум, пятеро призывников из Омска.

Сегодня стало известно, что рядовой Рамиль Шамсутдинов, который убил восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал письмо из СИЗО. Шамсутдинов поблагодарил тех, кто его поддерживает, а также просит прощения у родственников жертв. Он также отметил, что он не видел другого выхода, так как не мог «дальше терпеть издевательства». «Я хотел служить, защищать Родину, после службы я и дальше хотел связать свою жизнь с армией. Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Я сам не понимаю, в какой момент сорвался и пошел на крайний шаг. Видимо, сработал инстинкт самосохранения. Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям и сломал свою жизнь», – написал Шамсутдинов.

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