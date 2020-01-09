Сотрудник МИД Узбекистана признан виновным в госизмене и отправлен в тюрьму. Правозащитники считали обвинения «сомнительными»

Военный суд Узбекистана 9 января признал виновным в госизмене бывшего сотрудника МИД Узбекистана 68-летнего Кадира Юсупова и приговорил его к 5 годам и 6 месяцам тюрьмы, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана. В сообщении сказано, что при вынесении приговора суд «основывался на принципах гуманизма и справедливости».

Юсупов почти 30 лет работал в диппредставительствах Узбекистана в Австрии, Словакии, Великобритании, странах Ближнего Востока, а также ОБСЕ. В 2002-2003 годах он руководил пресс-службой МИД республики. В 2009 году дипломат был уволен со службы во внешнеполитическом ведомстве и с тех пор не имел отношения к государственной службе.

Уголовное дело в отношении бывшего чиновника было возбуждено в декабре 2018 года по части 1 статьи 157 («Измена государству»). Тогда же он был арестован. Но в чем именно его обвиняли – неизвестно, судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Правозащитники Human Rights Watch в 2018 году требовали немедленно освободить Юсупова, а Ассоциация «Права человека в Центральной Азии» (AHRCA), организации Fair Trials International, Freedom Now, Международное партнерство за права человека (IPHR) и Норвежский Хельсинкский комитет (NHC) заявляли, что «Узбекистан должен прекратить любое давление, в том числе запугивание и угрозы, в отношении членов семьи Юсупова». Выдвинутые в отношении дипломата обвинения в государственной измене все эти организации называли «сомнительными» и настаивали, что «тяжелое психическое состояние здоровья не позволяет бывшему дипломату предстать перед судом».

Также правозащитники сообщали, что у них есть «достоверные сведения о применении пыток и угрозе сексуального насилия в отношении Юсупова и членов его семьи, а также угрозы ареста двух его сыновей». Самому Юсупову, по их данным, после ареста не разрешали выбрать адвоката и ограничили ему доступ к необходимым лекарствам, а младшему сыну Юсупова не дали выехать из Узбекистана за границу после ареста отца.

Юсупов долгое время страдал шизофренией и в декабре 2018 года предпринял попытку самоубийства: его обнаружили на железнодорожных путях на станции метро Пушкина в Ташкенте. После этого он был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой, а затем арестован.

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