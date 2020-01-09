Оскорбленная Мария Погребняк испортила жизнь вышвырнувшему ее таксисту

Все началось с того, что Мария спешила на встречу в ресторан с победителем своего марафона. Она, как всегда, вызвала такси и села в приехавшую машину.

Плохо ориентирующийся на местности водитель привез ее не по тому адресу, что спровоцировало возмущение со стороны возлюбленной спортсмена. Таксист отказался менять маршрут, в ходе чего между ними разгорелся конфликт.

В итоге, водитель просто-напросто выгнал беременную Погребняк из автомобиля. А ее сумки и пакеты выбросил на асфальт.

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Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) 8 Янв 2020 в 12:38 PST

Взбешенная девушка тут же написала огромную жалобу в сервис такси. В результате охамевшему водителю заблокировали доступ к приложению, соответственно, он потерял работу. Оскорбленной Марии в качестве извинения вернули деньги, сообщает Teleprogramma.pro.

«Водитель вел себя недопустимым образом, тем самым грубо нарушив все мыслимые правила. Мы возмущены его поведением и заблокировали ему доступ к заказам нашего сервиса, а также вернули девушке деньги за испорченную поездку», – поведали

пресс-службе такси.

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