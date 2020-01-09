В мире: Трамп толкает Иран под новый удар

Вопреки заявлениям о деэскалации конфликта между США и Ираном, обе стороны развивают политику конфронтации. Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном из-за санкций, в то время как президент США распорядился усилить экономическое давление на Иран из-за его ядерной программы. По мнению экспертов, Дональд Трамп ставит исламскую республику в безвыходное положение, которое может привести только к войне.

После пятидневного балансирования на грани войны США и Иран все-таки обменялись сообщениями по деэскалации возникшего между ними конфликта. Об этом в четверг сообщила британская Financial Times. По информации издания, контакт по неофициальным каналам был осуществлен при посредничестве Швейцарии.

Позже постоянный представитель США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности международной организации письмо, где сообщила о готовности Вашингтона начать переговоры с Ираном. По ее словам, Штаты готовы к переговорам без предварительных договоренностей и стремятся «не допустить дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или эскалации со стороны иранского режима».

Однако в Тегеране предложение Вашингтона отвергли. «До тех пор, пока США продолжают настаивать на враждебности в отношениях, переговоры не имеют никакого смысла», – сказал постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, добавив, что беспрецедентные санкции США в отношении Тегерана противоречат международным нормам.

При этом ранее Тахт-Раванчи заявил, что Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны Вашингтона.

Напомним, в среду ночью в ответ на убийство Сулеймани Иран нанес удары по военным объектам США в Ираке. Затем Дональд Трамп заявил, что «американцы должны быть очень благодарны и счастливы: никто из американцев не пострадал» и «все хорошо!». При этом, по словам Трампа, Штаты собираются ввести против Ирана новые санкции и не допустить создания Тегераном ядерного оружия. В ООН такое заявление Трампа расценили как шаг к деэскалации.

Таким образом краткосрочная угроза крупномасштабных военных действий между США и Ираном миновала, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По словам сенатора, между Тегераном и Вашингтоном произошло «своего рода «обнуление» претензий, когда каждая из сторон считает себя победителем, каждая оставила за собой «последнее слово».

«Начинается новая игра – «кто первый моргнет», и эта игра по любому лучше новых авиаударов и новых атак на посольства. Отдельная часть этой игры – «ядерная сделка», которую Вашингтон будет как ни в чем не бывало пытаться реанимировать на своих условиях, хотя Тегеран свои условия уж точно не сдаст теперь ни при каких обстоятельствах. Вопрос теперь в согласованности подходов остальных участников СВПД. И в судьбе санкций, разумеется», – заключил Косачев.

В то же время председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Трамп «поступил здраво», отступив от своих угроз в адрес Ирана. «Ни один республиканец, включая «ястребов», не потребовал от Трампа военной реакции на удар Ирана по базам. Война с Ираном непопулярна в США и могла бы похоронить Трампа, если бы он на нее решился. Отступив от своих угроз, он поступил здраво. Но остаться в Ираке США будет труднее», – написал Пушков в своем Twitter.

В свою очередь телеведущий Владимир Соловьев полагает, что Трамп гораздо менее эмоционален, чем может показаться, и крайне прагматичен. «Трамп бизнесмен, а не воин. Прямому военному столкновению он предпочитает удавку экономических санкций. Санкции воспринимает как метод ведения войны», – отметил телеведущий в своем Telegram-канале.

При этом Трамп «легко играет на повышение ставок, прекрасно понимая, что расположение военных баз дает США колоссальное преимущество для проведения спецопераций и нанесения ударов по территории противника». «Нагнетание санкционного давления, бряцание оружием, психологическое давление, кажется, что удар неминуем и… заход на новые санкции», – подчеркнул Соловьев.

Эксперты также отмечают, что своими действиями президент США подтолкнул Иран к отказу от ключевого ограничения в «ядерной сделке», касающегося строительства центрифуг. «И теперь Иран поставлен в совершенно безвыходное положение», – считает доцент философского факультета МГУ, политолог-американист Борис Межуев.

«Фактически объявлен курс на смену режима в Иране безо всякой попытки скрыть это намерение. Добиваться этого США планируют при помощи удушающих экономических санкций и угроз начать масштабную войну в случае любых попыток сопротивления, будь то создание ядерной программы, реализация стратегии региональной экспансии, чем как раз занимался Сулеймани, или повторение недавних чисто символических ударов со стороны Ирана по американским объектам», – сказал Межуев газете ВЗГЛЯД.

Потому заявления Вашингтона и Тегерана о деэскалации не имеют под собой реальных оснований, отметил собеседник. По его мнению, ситуация скорее развивается в обратном направлении. «Несмотря на то, что Трамп говорил о дипломатии, мы не видим никаких намеков на это. Если прежнее руководство США требовало от Ирана отказаться от ядерной программы в обмен на снятие санкций, то сегодня ничего похожего не происходит. Американские санкции останутся в силе, грубо говоря, навсегда», – предположил Межуев.

Он отметил, что сегодня существует два варианта развития ситуации. Либо между Тегераном и Вашингтоном пройдут тайные переговоры при посредничестве других стран, как это было при Бараке Обаме, «но это наименее вероятный сценарий». Либо Трамп ждет формальный повод для начала полномасштабных военных действий.

По словам эксперта, «самое опасное в этой ситуации, что к Ирану не предъявляется никаких требований».

«Что должен сделать Тегеран, чтобы вернуться хотя бы в пространство глобальной экономики? Какие действия предпринять, кроме как покончить с собой?

Ничего по этому поводу со стороны США слышно. Даже от Саддама Хуссейна требовалось разоружиться, хотя оружие, о котором шла речь, оказалось фикцией. Сейчас Трамп от Ирана не требует ровным счетом ничего. Имеется ввиду простое «прекратите существовать» – отметил собеседник.

«И скорее всего Иран продолжит реализацию ядерной программы, потому что единственный вариант защититься от США – это объявить о наличии ядерной бомбы. Но американская разведка быстро вычислит этот факт и начнется война. Мир еще не отступил от пропасти, у которой оказался в результате убийства Сулеймани», – заметил Межуев.

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов также согласился с тем, что отношения между Ираном и США останутся напряженными. «Между странами существует не просто недоверие, а глубокая враждебность. Предлагая переговоры, Трамп одновременно усиливает экономическое давление и санкционный режим. Поэтому на протяжении ближайшего года, по крайней мере, до президентских выборов в США, мы не увидим позитивных сдвигов», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

При этом стороны продолжат взаимную демонстрацию силы и провокации, предполагает эксперт. «Объектами давления со стороны Ирана могут оказаться союзники США в регионе. В первую очередь – это Израиль и консервативные монархии Персидского залива. А США попытаются еще больше усилить санкционный режим, в том числе оказывая давление на своих союзников, которые не готовы к этим санкциям присоединиться. Здесь тоже есть риск для дальнейшего обострения», – отметил собеседник.

«Потому если Трамп хочет договориться с Тегераном, в том числе по новой «ядерной сделке» – Вашингтону нужно идти по пути снятия санкций и вовлечения Ирана в глобальную торговлю, не препятствуя инвестициям в эту страну. Переговоры об этом могут идти. К тому же Меркель скоро приезжает в Москву, и этот вопрос будет одним из основных в ходе переговоров с президентом России», – резюмировал Кортунов.

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